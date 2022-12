Qatar 2022, Marocco-Portogallo 1-0: Hakimi e compagni mandano a casa anche CR7

Ora non chiamatela più sorpresa. Dopo aver eliminato la Spagna ai rigori, il Marocco ha fatto fuori nel pomeriggio anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un'impresa, senza ricorrere nemmeno ai supplementari, che vale l'accesso alle semifinali del Mondiale di Qatar. Gioia immensa per il popolo marocchino al gol di En-Nesyri di testa al 42', approfittando di un grossolano errore in uscita di Diogo Costa. La nazionale di Regragui rovina l'ultimo mondiale in carriera a CR7 e ora dal suo hotel si godrà Inghilterra-Francia di questa sera per capire chi sfiderà nel prossimo turno. Ma intanto può già godere: è tra le migliori quattro del mondo.