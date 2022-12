Qatar 2022, Pogba chiama i compagni: “Io sono con voi. Vi do tutta la mia forza”

Paul Pogba ha mandato un videomessaggio ai compagni della Francia in vista della semifinale contro il Marocco

"Insieme! Io sono con voi. Vi do tutta la mia forza. Tutta la mia forza a questo gruppo. Questo è il mio gruppo, quelli sono i miei ragazzi": così Paul Pogba ai suoi compagni della Francia. Come riportato dal profilo Twitter della federcalcio francese, il centrocampista della Juventus ha mandato un video-messaggio ai ragazzi di Didier Deschamps, impegnati domani sera nella semifinale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco.