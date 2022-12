Qatar 2022, Rabiot: “Francia ha capacità di resilienza, contro il Marocco…”

"È la nostra capacità di resilienza, di soffrire tutti insieme, che ha fatto la differenza. In certe fasi della partita abbiamo sofferto. Non ci siamo mai arresi. E poi siamo stati in grado di pungere quando necessario". Adrien Rabiot giocatore della Francia e della Juventus legge così il successo di misura sull'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. "È stata una partita molto impegnativa, molto combattuta, e ora siamo davvero felici perché l'abbiamo vinta e non è stato facile ha aggiunto.