Qatar, il Camerun batte il Brasile ma non basta: eliminato. Passa la Svizzera

Il Camerun ha battuto uno a zero il Brasile con un gol di Aboubakar (subito dopo espulso per doppia ammonizione, nell'esultanza si è tolto la maglia). Ma la vittoria sugli uomini di Tite non basta alla Nazionale camerunense per passare agli ottavi e per questo lascia i Mondiali in Qatar. Perché la Svizzera ha battuto la Serbia di Vlahovic 3 a 2 e si qualifica così come seconda del girone G.