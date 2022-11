Qatar 2022, Onana da record in Svizzera-Camerun: quanti tocchi fuori area

Un importante dato che riguarda André Onana, portiere titolare dell’Inter di Simone Inzaghi: ecco il record in Svizzera-Camerun

Come riportato da Opta dopo Svizzera-Camerun, “André Onana ha toccato 26 dei suoi 61 palloni fuori area, record per un portiere in una partita di Coppa del Mondo da quando Opta lo ha analizzato (1966)”.