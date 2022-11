Qatar 2022, esordio ok per il Portogallo: 3-2 al Ghana, Ronaldo da record

Il Portogallo batte 3-2 il Ghana all'esordio del Mondiale di Qatar 2022 al termine di una partita ricca di gol e di emozioni. L'equilibrio viene rotto al 65' da un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo - con il gol segnato è diventato il primo nella storia a fare almeno un gol in cinque Mondiali - ma gli africani pareggiano al 73' con Ayew. Joao Felix e Leao, però, portano il Portogallo sul 3-1, prima del gol di Bukari al 90', una rete illusoria per le Stelle Nere che non riescono a trovare il pareggio.