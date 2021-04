Qatar 2022, i Mondiali in tv se li aggiudicano la Rai e Amazon: i dettagli

Assegnati i pacchetti delle partite del torneo che si giocherà nel 2022 tra il 21 novembre e il 18 dicembre

I Mondiali del Qatar del 2022 si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre. E saranno trasmessi da Rai e Amazon. 64 partite in totale. 25 in esclusiva se le è aggiudicate la tv di stato italiana che ha comprato il pacchetto B1. Le gare andranno in onda in chiaro e la RAI avrà il diritto di scelta. Quindi qualora si qualificasse al torneo l'Italia di Mancini gli azzurri saranno visibili solo sui suoi canali. In co-esclusiva si è aggiudica le immagini delle due semifinali e della finale.