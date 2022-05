Quagliarella scherza: “Parole di Mourinho? Mi sono fatto qualche nemico alla Roma”

Le parole del centravanti: "Con il presidente ci siamo dati appuntamento in settimana: l'obiettivo era salvarsi, ora parleremo"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Inter, Fabio Quagliarella, centravanti della Sampdoria, ha parlato così del suo futuro: "Con il presidente ci siamo dati appuntamento in settimana: l'obiettivo era salvarsi, ora parleremo ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Sarà una chiacchierata serena. Il mio ruolo lo conosco, ho 39 anni e non posso pretendere di giocare 40 partite: sono molto sereno e so che posso dare una mano allo spogliatoio. E' quello che ho fatto negli anni, è normale che più passa il tempo più si deve parlare ai più giovani. Ibra? So che noi più esperti siamo chiamati a questo, vogliamo dare il nostro contributo anche in campo: è quello che ci fa stare a grandi livelli. Mourinho? L'ho ringraziato, mi sono fatto qualche nemico negli attaccanti della Roma: lo ringrazio".