GdS – Serie A, in arrivo l’atto per la quarantena soft. Piano B? Playoff scudetto tra…

Novità il arrivo sul fronte quarantena soft. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport: “Un atto del Governo, probabilmente un’ordinanza o una circolare ministeriale, dovrebbe risolvere il rebus del protocollo «incompatibile» con le attuali norme di legge che prevedono l’isolamento completo di due settimane del soggetto trovato positivo e dei suoi ‘contatti ravvicinati’“. Decisivo l’intervento del Ministro della Salute Speranza e di quello dello Sport Spadafora.

“La quarantena in caso di positività non sarà toccata con i suoi 14 giorni, ma verrebbe comunque assicurata una «finestra» che consentirebbe ai gruppi squadra, risultati negativi al tampone, di poter recarsi a giocare per poi rientrare nella «struttura concordata», il centro sportivo o l’hotel in uso esclusivo” spiega la Rosea. Nell’assemblea di Lega A di oggi sarà definito anche l’ente incaricato di sovrintendere a tutta l’operazione (prelievi e analisi).

Va delineandosi anche il piano B, da adottare in caso di nuovo stop del campionato: “Il playoff scudetto si giocherebbe a quattro con un vantaggio per le partite meglio piazzate in classifica (per esempio, con due risultati su tre a disposizione nelle semifinali), mentre il playout potrebbero coinvolgere quattro o due squadre“. Attesa per domani la fumata bianca.