Al Porto per Quaresma porte aperte: “Può tornare sempre, anche con altri ruoli”

Pinto da Costa, presidente del Porto ha parlato di Quaresma, ex giocatore nerazzurro. «Lui ha un grande affetto per il nostro club. Abbiamo un rapporto diverso rispetto a quelle che ci sono solitamente tra presidente e giocatore. Sarà sempre un piacere se, un giorno, ritornasse, sia come giocatore, sia dopo aver finito la sua carriera, in altri ruoli. Quaresma è strettamente legato al Porto, come il Porto e i suoi fans, tra i quali includo me stesso, provano un grande affetto per lui».

(Fonte: Record)