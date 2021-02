Dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus, l’Inter scende questa sera di nuovo in campo in casa della Fiorentina. Prima della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Martinez Quarta:

“Sappiamo la qualità dei loro attaccanti, ma non solo anche di tutta la squadra. Sappiamo come fermarli, lo abbiamo dimostrato anche in Coppa Italia. Credo che faremo bene anche oggi”.