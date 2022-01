Inter, quarto infortunio stagionale per Correa. E la coppia con Lautaro è stregata

L'attaccante argentino deve fare i conti con un nuovo problema fisico: attesa per l'esito degli esami strumentali

Non c'è pace per Joaquin Correa, che contro l'Empoli ha dovuto lasciare il campo per infortunio dopo pochi minuti di gioco. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, si tratta già del quarto stop stagionale per l'argentino: "Gli esami strumentali daranno indicazioni più precise, ma intanto è impossibile non pensare alla sfortuna dell'argentino, al quarto stop forzato da settembre. La sua nuova avventura era partita come meglio non poteva, con una doppietta al debutto in casa del Verona. Poi piano piano la stagione è diventata un calvario e ora il tandem argentino con l’amico Lautaro sembra segnato da una specie di maledizione. La prima da titolari insieme era durata circa mezzora: botta al bacino, out al 29’. Nove giorni di stop e tre gare saltate. Poi un primo problema muscolare a metà ottobre (quattro giorni di stop) e un infortunio più serio alla coscia a inizio dicembre, che di fatto ha riconsegnato il Tucu alla causa solo nel nuovo anno. Ma quando la sfortuna si accanisce, c’è poco da fare. L’Inter incrocia le dita, ma riguardando a quelle lacrime è difficile essere ottimisti".