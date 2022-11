Queiroz attacca Klinsmann: “Aspetto azioni dalla FIFA. Devi dimetterti e poi…”

Scoppia il caso Queiroz-Klinsmann. I commenti dell'ex Inter dopo Galles-Iran non sono proprio piaciuti al ct della nazionale asiatica

Marco Macca

Scoppia il caso Queiroz-Klinsmann. Dopo la partita tra Galles e Iran, l'ex attaccante tedesco dell'Inter, oggi commentatore tecnico per i Mondiali in Qatar per la BBC, si era lasciato andare ad alcuni commenti sulla cultura iraniana, associata al comportamento dei giocatori nei confronti degli avversari e dell'arbitro:

"I frequenti scontri di gioco? Fanno parte della loro cultura. Questo è il loro modo di giocare, ed è per questo che Carlos Queiroz si adatta davvero bene con la squadra nazionale iraniana. Questa è solo una parte della loro cultura e del modo in cui giocano. Poi protestano con l'arbitro: avete visto la panchina sempre saltare in piedi? Lavorare ai fianchi del quarto uomo e del guardalinee? Erano costantemente nelle loro orecchie, costantemente in faccia".

Parole che hanno creato un certo imbarazzo e che hanno scatenato la reazione del commissario tecnico dell'Iran, Carlos Queiroz, che ha scritto su Twitter:

"Caro Jurgen, pur non conoscendomi personalmente, metti in discussione il mio carattere con un tipico giudizio prevenuto di superiorità. Anche dopo queste tue parole, vorremmo invitarti come nostro ospite, a venire al nostro National Team Camp, socializzare con i giocatori dell'Iran e imparare da loro sul Paese, il popolo dell'Iran, i poeti e l'arte, l'algebra, tutta la millenaria cultura persiana. E ascolta anche dai nostri giocatori quanto amano e rispettano il calcio. Ti promettiamo che non daremo alcun giudizio sulla tua cultura, radici e background e che sarai sempre il benvenuto nella nostra Famiglia. Allo stesso tempo, vogliamo solo seguire con la massima attenzione quale sarà la decisione della FIFA in merito alla tua posizione come membro del gruppo dello studio tecnico di Qatar 2022. Perché, ovviamente, ci aspettiamo che tu ti dimetta prima di far visita al nostro campo, Carlos".