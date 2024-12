L'incontro di fine anno tra Polizia di Stato e cronisti in questura, oggi a Milano, è stata l'occasione per riflettere anche sulle ripetute operazioni che hanno sconvolto l'assetto delle organizzazioni ultras e delle curve calcistiche milanesi.

Il questore Bruno Megale, in merito alla complicata pagina criminale che ha coinvolto le tifoserie di Milan e Inter dall'indagine 'Doppia Curva' in poi, ha detto che "c'è adesso nelle condotte delle due tifoserie una discontinuità evidente. Da una sacca patologica, quale evidentemente erano le attività degli ultras prima delle indagini, si è passati a una situazione che non può che giovare allo sport, con un possibile effetto domino anche sulle tifoserie di altri club in altre città".