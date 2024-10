"La Fiorentina non è una grande squadra. L’Inter sì che è forte", ha detto Jordi Quintillà, giocatore del San Gallo, prossimo avversario dei viola in Conference

"La Fiorentina non è una grande squadra. L’Inter sì che è forte. Sì, sono favoriti contro di noi ma hanno vinto i playoff solo ai rigori col Puskas, hanno preso 3 gol, hanno avuto difficoltà in campionato. La seguivo perché c’era Arturo Cabral, con me al Basilea, e l’ho vista nel 2022-23. Ma mi piace l’Inter, fra le migliori d’Europa tatticamente, è fortissima. Alla Lazio c’è il mio amico il difensore Patric, ex Barça B pure lui".