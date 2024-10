Con questi presupposti, è piuttosto arduo anche solo immaginarlo contro la mediana bianconera, anzi si opterà per una gestione molto cauta: l’Inter potrebbe decidere di non convocarlo neanche per la trasferta successiva di Empoli, mercoledì 30 aprile, così da fargli fare qualche minuto solo in casa contro il Venezia, il 3 novembre. Sarebbe una specie di tagliando prima del nuovo ciclo terribile: Arsenal più Napoli, entrambe in casa. Intanto, per la gara di domenica contro la Juve, si inizia a scaldare Asllani che non partirà per Berna: per la leggera distorsione al ginocchio ieri si è ancora allenato a parte, salterà la Champions, ma nutre buone probabilità di esserci in campionato. Ad ammorbidire l’emergenza svizzera in mezzo al campo, però, c’è il ritorno rapido di Piotr Zielinski: il polacco ieri si è allenato per metà in gruppo e oggi dovrebbe essere convocato. La sua elongazione ai flessori risale alla nazionale, alla sfida di mercoledì scorso tra Polonia e Croazia, ma è ormai stata smaltita. Sarà prezioso, magari a partita in corso, in un campo in un terreno di gioco in cui serve proprio l’alta qualità garantita dall’ex Napoli.