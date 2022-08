CL, sorteggio di ferro per l’Inter ma i bookies ci credono: la quota del passaggio del turno

La serata dei sorteggi ha lasciato in bocca un sapore dolceamaro per le italiane: le quote dei bookmakers, caso per caso

Matteo Pifferi

La serata dei sorteggi ha lasciato in bocca un sapore dolceamaro per le italiane. Sorridono Milan e Juventus, che pescano rispettivamente Chelsea e Paris Saint-Germain, ma che trovano complessivamente due gironi abbordabili. Girone da incubo, invece, per l’Inter, che dovrà affrontare due tra le favorite alla vittoria finale, Bayern Monaco e Barcellona. Raggruppamento insidioso

anche per il Napoli, che trova Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers. Quali squadre riusciranno a qualificarsi agli ottavi? I bookmakers hanno le idee piuttosto chiare a riguardo.

Milan: ostacolo Chelsea, ma il girone è in discesa. La prima fascia sorride ai Campioni d’Italia, sorteggiati nel Gruppo E insieme al sempre temibile Chelsea di Thomas Tuchel, vincitore della coppa nel 2020-2021, al Salisburgo e alla Dinamo Zagabria. Sulla carta, si prospetta una lotta a due per il primo posto nel girone: secondo Betclic, i Blues partono favoriti con una quota di 1.35 (la stessa indicata da Snai), contro il 4.00 dei rossoneri (3.50 per Sisal). Più indietro gli austriaci, a 10.00, e i croati, addirittura a 50.00. Per quanto riguarda il passaggio del turno, le possibilità per la formazione di Pioli sono molto alte: 1.20 per Betclic (stessa quota su Snai).

Juventus: sfida di lusso con il PSG, ma attenzione anche al Benfica. Fiduciosa ma non rilassata. La Juventus si prepara a giocarsi la qualificazione nel Gruppo H, che la vedrà opposta al quotatissimo Paris Saint-Germain, alla mina vagante Benfica e al Maccabi Haifa. Per Betclic, la vittoria del girone sarà una questione a due, sull’asse Parigi-Torino: 1.40 la quota dei francesi, 3.50 quella dei bianconeri (le stesse quote di Snai). Meno probabile un exploitportoghese, indicato a 10.00, ai limiti dell’impossibile una vittoria degli israeliani, 150.00. Se il primo posto sarà un obiettivo arduo da raggiungere, la fiducia dei bookmakers sul superamento della fase a gironi della squadra di Allegri è solida: la quota Betclic è di 1.15 (come su Snai).

Inter: un girone di ferro, ma i bookies ci credono. Dopo l’estrazione delle prime due fasce, era già sembrato evidente come il Gruppo C potesse rappresentare il “girone impossibile” di questa Champions 2022/2023. I ragazzi di Simone Inzaghi dovranno compiere una vera impresa per volare agli ottavi. Le quote Betclic indicano come più probabile prima classificata nel raggruppamento il Bayern Monaco, a 1.55. Segue il Barcellona, a 3.00 (2.50 per Sisal), davanti proprio ai nerazzurri, distanti ma non troppo, a 6.00 (identica valutazione da parte di Snai). Chiude la “cenerentola” Viktoria Plzen, a 100.00 (stessa valutazione di Sisal). A dispetto delle difficoltà oggettive, i bookies non trascurano l’ipotesi di qualificazione di Handanovic e compagni: per Betclic la quota è di 1.70, non lontano dall’1.60 del Barcellona (come su Snai).

Napoli: Liverpool dominatore, è testa a testa con l’Ajax. Come accaduto per l’Inter, la terza fascia regala un sorteggio tutt’altro che morbido al Napoli, costretto ad affrontare due compagini che hanno fatto la storia di questa competizione, oltre che la finalista dell’ultima edizione dell’Europa League. Le quote Betclic non lasciano spazio a molti dubbi: Liverpool favorito per la vittoria del girone, con una quota di 1.25, seguito dal 7.50 di Ajax e Napoli e dal 15.00 dei Glasgow Rangers (stesse valutazioni su Snai). Nel testa a testa con gli olandesi, gli uomini di Spalletti si trovano però leggermente in vantaggio per quanto riguarda la quotazione sul passaggio del turno: le stime Betclic dicono 1.85 per gli azzurri, 1.90 per i Lancieri.

Obiettivo Istanbul: il City vola nei pronostici! Insieme alla curiosità di sapere quali saranno le 16 squadre che approderanno alla fase successiva, lo sguardo è già proiettato alla scena dell’alzata della coppa: quale sarà la squadra immortalata nella foto di rito? Al momento, per Betclic, la favorita numero uno è il Manchester City di Pep Guardiola e, da quest’anno, di Erling Håland, con una quota di 3.75 (la stessa indicata da Snai). Seguono a ruota gli altri club protagonisti delle ultime stagioni: il Paris Saint-Germain a 6.00 (stessa valutazione di Sisal), il Liverpool a 6.50 e il Bayern Monaco a 7.50. Più indietro i campioni in carica del Real Madrid, a 10.00 (a 9.00 secondo Sisal). La prima italiana è la Juventus, quotata a 25.00 (medesima quota proposta da Sisal e Snai), mentre le milanesi sono appaiate a quota 40.00 (33.00 per Sisal). Ancora più remote le chance del Napoli, a 100.00 (stessa quota di Sisal).