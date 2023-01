Rabbia Inter, ieri chiamata all’AIA: il messaggio recapitato al coordinatore arbitri

Si legge sul Corriere dello Sport: "Chiaro che una decisione come quella presa dal direttore di gara faccia tutta la differenza del mondo. Ma la squadra nerazzurra, intesa come giocatori e staff tecnico, deve innanzitutto prendersela con sé stessa. Questo, però, avverrà in privato. Ieri sera, invece, il palcoscenico pubblico è stato riservato alle contestazioni e alle lamentele. E una chiamata è subito partita in direzione del coordinatore Aia per protestare per il trattamento non subito. Non è certo conseguenza di quella telefonata, ma è già certo che Sacchi verrà sospeso: troppo grave il suo errore".