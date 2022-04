Rabiot: “Con l’Inter meritavamo di più. Finale di Coppa altra storia. Abbiamo…”

Intervistato da Dazn, il centrocampista della Juve torna sulle due sconfitte con l'Inter in campionato e Supercoppa

Protagonista della puntata 1 vs 1, programma di Dazn, Adrien Rabiot è tornato anche sulla sconfitta in Supercoppa contro l'Inter . "Credo che mi sia chiesta più continuità, se penso alle partite con l'Inter o alle più recenti sono state di alto livello. Scudetto? Se avessimo vinto con l'Inter sarebbe cambiato tutto, mentalmente il nostro approccio al finale di campionato sarebbe cambiato e anche quello delle avversarie davanti".

"Milan e Inter avrebbero avuto tutta la pressione addosso, non è facile giocare quando hai la Juve alle spalle. La finale di Coppa Italia? L'aspetto particolarmente perché la sconfitta in casa in campionato mi ha deluso e innervosito, stessa cosa vale per la Supercoppa. Penso che in entrambe le partite avremmo meritato molto di più, ma questo è il calcio e la finale di Coppa è un'altra storia. Abbiamo una rivincita da poterci prendere e sarà un match importante".