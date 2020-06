Radaelli (talent scout di Lautaro): “Non pensa al Barça, in testa ha solo l’Inter perché…”

È sempre il futuro di Lautaro Martinez a tenere banco in casa Inter. Il pressing del Barcellona è costante, anche se nelle ultime ore sono aumentate le possibilità che il Toro rimanga a Milano. Fabio Radaelli, colui che ha portato l’argentino alla corte del Racing nel 2014, a TMW parla così dell’attaccante nerazzurro: “I ricordi su Lautaro si sprecano. Tra questi, spicca sicuramente il giorno in cui l’ho conosciuto: era il novembre 2013, lo vidi giocare con la rappresentativa di Bahía Blanca e rimasi a bocca aperta. All’epoca ero coordinatore generale del Racing Club de Avellaneda, così appena finita la partita contattai la società e l’agente di Lautaro, ‘El Beto’ Yaqué, convincendoli che questo matrimonio doveva assolutamente essere celebrato“.

Il Barcellona?

“Lautaro non pensa al Barcellona oggi, in testa ha esclusivamente l’Inter perché ha ancora tanti obiettivi da raggiungere coi nerazzurri e vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione. Non solo al Barça, negli ultimi due mesi è stato accostato ai club più importanti del mondo e non possiamo che esserne orgogliosi, noi così come lui. Ma Lautaro si trova già in una delle squadre più forti in assoluto e ogni volta che viene chiamato in causa risponde presente in modo magnifico. Lo abbiamo visto bene anche nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria”.

