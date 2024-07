Fabio Radaelli, l'allenatore che "scoprì" Lautaro Martinez e che lo portò dal Liniers al Racing, ha parlato ai microfoni di Splendid AM 990 : "La realtà è che ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto e al momento giusto per scoprire Lautaro Martinez.

Lautaro segnò 25 gol in 26 partite. Dominava il tempo e lo spazio, faceva in modo che il difensore centrale rivale non lo anticipasse e sapeva quando sarebbe arrivata la palla. La prima volta che ho parlato con il padre non mi ha descritto Lautaro come calciatore, piuttosto che conosceva il Racing. Ho parlato con Lautaro quando è iniziata la Copa America, gli mando un messaggio al mese".