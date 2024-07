La stagione di Lautaro Martinez , dopo i trionfi con l'Inter, è stata ulteriormente impreziosita dalla conquista della Copa America con l'Argentina, con tanto di gol decisivo in finale e titolo di capocannoniere del torneo. Un rendimento da top assoluto, che proiettano il capitano nerazzurro ai vertici del calcio mondiale. Numeri e traguardi personali e di squadra che non potevano di certo passare inosservati, e che potrebbero portarlo a un riconoscimento incredibile: il Pallone d'Oro.

Secondo L'Equipe, infatti, il Toro è tra i favoriti nella corsa al prestigioso premio conferito al miglior calciatore della stagione. Con lui, in cima ai pronostici, figurano Vinicius, Bellingham e Rodri. Attenzione all'outsider Carvajal (protagonista sia con il Real Madrid che con la Spagna), mentre i grandi Mbappé, Kane e Haaland, migliori bomber dall'anno, pagano il fatto di non aver spiccato all'Europeo (o di non aver neanche partecipato, come nel caso di Haaland).