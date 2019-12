Radovanovic: “Contro le grandi abbiamo sempre fatto bene, siamo venuti qui per…”

Le parole di Ivan Radovanovic prima di Inter-Genoa: “Thiago Motta si aspetta una reazione? Sicuramente, anche noi. E’ un momento un po’ così per noi soprattutto per i risultati. Visto il gioco però noi ci crediamo tanto. Siamo venuti qui a San Siro a giocare con tanto coraggio, senza paura e soprattutto da squadra. Cambio modulo influito sul rendimento? In tante partite siamo stati sfortunati. Questo è un capitolo chiuso. Oggi facciamo questa partita e vogliamo farla bene. Vogliamo chiudere bene l’anno. Ci teniamo tanto, poi avremo un po’ di riposo. Poi si riparte da zero. Meglio in trasferta? Quest’anno abbiamo fatto grandi partite contro grandi squadre come Milan e Juventus, speriamo di farlo anche stasera e di portare qualcosa a casa”.

(Inter TV)