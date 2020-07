Radrizzani rivela: “A Conte offrii un super bonus in caso di promozione in Premier: lui era…”

Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Il numero uno dei Whites ha confermato di aver corteggiato Antonio Conte la scorsa estate: “A Conte, durante un pranzo, feci una mezza battuta anche un po’ seria, offrendogli un super bonus in caso di approdo in Premier League. Ma poi era già impegnato. Zlatan l’ho cercato a gennaio, sì. È stato molto onesto. Ma ha capito che il calcio inglese forse non è l’ideale per lui in questo momento della sua carriera. Giocatore straordinario. Su Cavani l’idea c’è . Ma non siamo gli unici. Ma noi vogliamo giocatori giovani da crescere, quello è il nostro profilo“.