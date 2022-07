Radu: “Bologna? Tra gli episodi più brutti della mia vita. Mi dispiaceva perché…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dal ritiro della Cremonese, Andrei Radu, portiere dell'Inter in prestito alla squadra grigiorossa, è tornato così sull'errore di Bologna: "Il calcio è così, ti dà e ti toglie: sono episodi che succedono, soprattutto ad un portiere. Ho scelto di fare questo, sia nei momenti brutti che in quelli belli bisogna stare sempre sul pezzo. I giorni dopo quell'episodio sono stati i più brutti della mia vita, l'ho vissuto in modo abbastanza pesante, mi dispiaceva per il lavoro fatto prima e per i miei compagni che avevano lavorato per ottenere il primo posto. Il dispiacere è stato tanto però il lavoro del calciatore non è facile ma bisogna imparare dagli errori. Ma c'è il gruppo, se uno sbaglia, gli altri lo aiutano: ci sono opinioni e opinioni, io guardo la mia squadra, non bisogna rimpiangere quello che è successo. Cremonese? Sarà un'annata molto divertente e difficile, ma i ragazzi sono motivati: sarà molto bello".