De Grandis: “Radu all’Inter? Se fossi nella Lazio mi comporterei così”

L'opinionista di Sky Sport ha commentato il possibile approdo dell'esperto difensore in nerazzurro dopo l'arrivo di Inzaghi

A Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così del futuro di Stefan Radu, difensore della Lazio molto vicino al passaggio all’Inter dopo l’arrivo di Simone Inzaghi: “Io se fossi la Lazio non perderei neanche un secondo. È stato il miglior difensore della squadra negli ultimi anni. Radu è pronto ad andare all’Inter? Lui ora vorrà vedere se la Lazio gli offre o meno un contratto come quello dei nerazzurri e fossi Tare ci penserei. In passato ha fatto sia il centrale che il terzino, io fossi nella Lazio lo terrei”.