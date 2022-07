Inter, Radu sarà il nuovo portiere della Cremonese: con lui anche Agoume?

Movimenti in uscita per i nerazzurri: nei prossimi giorni il rumeno e il francese potrebbero cambiare maglia

Movimenti in uscita per l'Inter: uno dei primi a cambiare aria sarà Ionut Andrei Radu, destinato a diventare il nuovo portiere della Cremonese. Il rumeno, secondo Tuttosport, potrebbe non essere l'unico calciatore a compiere il tragitto Milano-Cremona:

"La Cremonese non si è fatta trovare impreparata alla riapertura del mercato. Già due gli acquisti ufficiali: il difensore messicano Vasquez preso in prestito con diritto di riscatto dal Genoa e il promettente centrocampista Tenkorang, prelevato a titolo definitivo dal Campobasso. Il terzo è Ionut Radu, portiere che arriverà in prestito dall'Inter per sostituire Carnesecchi, rientrato all'Atalanta. [...] Tanto altro verrà annunciato nei giorni a seguire (interessano i difensori Ndiaye e Calafiori della Roma e il centrocampista francese Agoumè dell'Inter)".