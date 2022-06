Inter, la Cremonese pensa a Radu in prestito. Il nodo dell’operazione è l’ingaggio

In uscita dall'Inter per cercare maggiore spazio c'è Radu. Sulle tracce del rumeno c'è l'Empoli, ma non solo. Anche la Cremonese

"Per la porta, invece, per sostituire, Carnesecchi tornato all’Atalanta (in direzione Lazio fatti i salvi i problemi fisici del nazionale Under 21) può lasciare la strada ad un altro giovane interprete, che a suo volta freme per riprendersi la scena da protagonista. Si tratta del rumeno Radu, in prestito dall’Inter. Il nodo dell’operazione è evidentemente l’ingaggio del numero uno, che è fuori dalla portata del club lombardo, ma Marotta ed Ausilio potrebbero scegliere di contribuire e quindi rendere l’operazione più fattibile. La diplomazia è al lavoro per Radu alla Cremonese, sullo sfondo l’opzione Empoli", si legge su La Gazzetta dello Sport.