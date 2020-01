Venerato: “Radu non resta al Genoa, tornerà all’Inter. Pinamonti merita un’altra chance”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciro Venerato ha parlato del futuro di Ionut Radu e Andrea Pinamonti, il cui futuro al Genoa appare ora tutt’altro che sicuro: “Radu andrà via. Rientrerà all’Inter per poi cercare un’altra squadra, ma non resta al Genoa per fare il secondo a Perin. Perin, se sta bene fisicamente, è un portiere di grande livello. Farà la differenza. Mi aspettavo di più da Pinamonti, mi ha deluso. Forse ha pagato i tanti cambiamenti tattici del Genoa. Merita un’altra possibilità“.