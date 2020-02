Se non fosse andato in prestito al Parma sarebbe tornato utile all’Inter visto l’infortunio di Handanovic. Ma Radu non ci pensa e va dritto per la sua strada. Il portiere è stato presentato alla stampa e da Instagram si dice pronto alla nuova avventura tra i pali dei gialloblù. “Sono pronto, carico e motivato di incominciare questa nuova avventura. Ambiente fantastico e positivo“, ha scritto il giocatore sul suo profilo.