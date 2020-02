SM – Inter, ecco quando la risposta di Viviano. E per Handanovic c’è una novità

Tiene banco in casa Inter la questione legata alla porta: il club nerazzurro vuole tutelarsi con Emiliano Viviano e lo sta testando prima di procedere con l’eventuale tesseramento. Secondo quanto riporta SportMediaset, prima della partenza per Roma, la dirigenza darà una risposta definitiva sulla base dei report degli allenamenti che però non hanno ancora convinto appieno chi osserva. Visite mediche ok, accordo economico pure: Viviano ha l’ostacolo dell’inattività prolungata, che ne limita l’atletismo. A fare la differenza anche la valutazione sul recupero di Handanovic: salvo complicazioni, il suo rientro è previsto per fine febbraio.