Vice Handanovic, Pedullà: “Radu-Real Sociedad: il punto della situazione. E Sepe…”

In casa Inter uno dei temi caldi in ottica calciomercato riguarda il secondo portiere: Radu è finito nel mirino della Real Sociedad e, in caso di partenza dell'estremo difensore romeno, Luigi Sepe è un nome che piace ai nerazzurri. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, però, Sepe è finito nel mirino del Genoa e l'affare potrebbe concretizzarsi a breve. Resta da attendere, però, la mossa dell'Inter. "Dobbiamo, però, aspettare le prossime 48-72 ore per capire i margini dell’operazione Radu-Real Sociedad. Il portiere dell’Inter non è ancora convinto, ci saranno degli aggiornamenti entro questo week end, l’Inter prende sempre in considerazione l’ipotesi Sepe, ma il Genoa è pronto a chiudere", la chiosa di Pedullà.