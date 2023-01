Radu, addio alla Cremonese sempre più probabile. Tornerà all’Inter e poi andrà in Ligue 1

Il portiere di proprietà dell'Inter non sta trovando posto nella Cremonese e sono attesi sviluppi già in questa sessione di mercato

"Dopo aver lasciato il posto a Carnesecchi, per Radu l’addio alla Cremonese sembra sempre più probabile. Il portiere dovrebbe terminare in anticipo il suo prestito per tornare all’Inter ed essere subito girato in Ligue 1: ad aspettarlo è l’Auxerre. Queste ore saranno decisive per completare l’operazione. La Cremonese dovrà poi cercare un sostituto", si legge sul Corriere della Sera.