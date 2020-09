Inter, al via la stagione 20/21: oggi raduno e tamponi. TS: “Bisogna capire cosa succederà con…”

Inizia questa mattina alle 9 la stagione 2020-2021 dell’Inter. Come sottolinea Tuttosport, in era Covid-19 nel giorno del raduno non ci sarà il classico primo allenamento ma i tamponi per i calciatori rientrati dalle vacanze.

Già presenti ad Appiano Gentile i vari Hakimi, Vagiannidis, Vecino, Radu, Nainggolan e Dalbert, a cui si sono si sono aggiunti nei giorni scorsi De Vrij e Bastoni, infortunati nei ritiri di Olanda e Italia. I primi sei faranno i tamponi e proseguiranno i lavori individuali, mentre gli altri torneranno a casa in attesa dei risultati.

“Oggi sono attesi alla Pinetina in dodici – scrive Tuttosport -: Handanovic, Padelli, Stankovic, Godin, Pirola, Asamoah, Young, Candreva, Agoume, Sanchez, Martinez“. Mancheranno i nazionali (Barella, D’Ambrosio, Gagliardini, Sensi, Esposito, Salcedo, Brozovic, Skriniar, Eriksen e Lukaku), attesi ad Appiano Gentile tra domani e mercoledì, mentre bisognerà capire cosa succederà con Joao Mario e

Perisic. Il croato tornerà a Milano mercoledì, dopo gli impegni con la Croazia, a meno che Inter e Bayern Monaco non trovino prima un accordo.