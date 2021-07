Finale Europei, Raggi: “Ipotesi Olimpico aperto al pubblico”

La prima cittadina della Capitale ha spiegato dell'ipotesi di aprire le porte dell'Olimpico ai tifosi per la finale

Stadio Olimpico aperto per la finale degli Europei 2020. E' l'ipotesi al vaglio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in vista del match di domenica a Wembley tra l'Italia e la vincente di Danimarca-Inghilterra in programma stasera. "Stiamo valutando l'ipotesi di riaprire lo stadio sempre con le regole Uefa, quindi 25% e 16mila spettatori massimo per vedere la finale. Quindi se ci saranno le condizioni potrà essere un luogo per vedere la finale. Stiamo valutando", ha detto Raggi alla presentazione della prossima maratona presso la Camera di Commercio di Roma.