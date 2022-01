Raggi: “Vicino all’Inter nel 2015: ecco perché dissi di no a Mancini”

Intervenuto ai microfoni de il Posticipo, l'ex difensore del Monaco Andrea Raggi ha raccontato un retroscena risalente al 2015

"Ero arrivato a scadenza col Monaco. Mi voleva l'Inter, ma non me la sono sentita di lasciare la Ligue 1. Avrei dovuto aspettare l'Inter da giugno al gennaio successivo, sarei andato in guerra con il Monaco, non avrei più giocato. Correvo il rischio di farmi male. Ho ringraziato l'Inter di Roberto Mancini. So come funziona in Italia: se sbagli una partita ti massacrano, è pura follia. Ho preferito rinnovare col Monaco: ero amato e giocavo titolare".