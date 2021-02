Raggi spiega: “Kondogbia? Ecco perché non si affermò all’Inter”

Così l'ex difensore a proposito del centrocampista che era con lui al Monaco prima di trasferirsi all'Inter

Andrea Raggi, ex calciatore tra le altre del Monaco, è stato intervistato da TMW. L'ex difensore ha parlato anche di Geoffrey Kondogbia, che proprio dai francesi passò all'Inter senza però riuscire ad affermarsi: "Per me è un grande giocatore. Il cambio di ambiente incide, conta come ti adatti. Quando cambi posto devi avere una mentalità forte, altrimenti alla prima difficoltà ti abbatti".