Inter, un raggio di sole in mezzo alla tempesta. Vittoria che può spostare gli equilibri

"Un raggio di sole in mezzo alla tempesta. L’Inter rialzala testa con un meraviglioso 1-0 contro il Barcellona e rilancia prepotentemente la sua candidatura per la qualificazione agli ottavi di Champions League (ora è seconda, a +3 sugli spagnoli; nell’altra gara del girone netto 5-0 delBayernMonaco sul Viktoria Plzen). Un risultato, straordinario, ottenuto al termine di un incontro giocato con grande personalità dalla squadra di Inzaghi e risolto nel finale di primo tempo, grazie a una conclusione dal limite dell’area di Calhanoglu", analizza Libero.

"Una vittoria che, dunque, potrebbe spostare gli equilibri della stagione nerazzurra, perché arrivata contro un avversario di assoluto prestigio (i tifosi del Barcellona si consoleranno con il possibile ritorno di Leo Messi: la bomba arriva dall’Argentina). Ora Inzaghi proverà a svoltare anche in campionato, con la sfida di sabato in casa del Sassuolo, prima del ritorno in campo in Champions perla decisiva trasferta proprio in casa del Barcellona di mercoledì prossimo", spiega il quotidiano