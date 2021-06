Rai Sport / Inter, torna l’idea Gomez: derby col Milan. In 2 restano, Icardi…

I possibili movimenti di mercato con la situazione dell'Inter, alle prese con le valutazioni tra acquisti e cessioni

Rai Sport lancia un'indiscrezione di calciomercato: derby di mercato tra Inter e Milan per il Papu Gomez. Il calciatore argentino, ora al Siviglia, vorrebbe tornare a Milano. In rossonero potrebbe prendere il posto di Calhanoglu, in scadenza di contratto, mentre l'Inter monitora la situazione Eriksen.