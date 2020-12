La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 8 dicembre 2020 non parla di Inter e dedica la copertina all’intervista esclusiva a Mino Raiola che parla di Pogba: “Paul a Manchester non è felice e lascerà lo United. Sì, potrebbe tornare a Torino. Ibra-CR7 sarebbe stata una coppia perfetta per Pirlo. Fiero del Golden Boy a Haaland”. In taglio alto spazio a Barcellona-Juventus mentre in taglio basso si parla di possibile rinnovo di Belotti, confermato da Cairo.