Raiola: “A me non piace il progetto del Milan. Sto aspettando che i tifosi mi chiedano scusa”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti al termine di Brescia-Milan, Mino Raiola ha parlato senza peli sulla lingua a proposito del progetto del Milan. L’agente è stato molto critico: “A me non piace il progetto del Milan in quanto non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. È sempre difficile dire quello che uno pensa. Donnarumma ancora al Milan? Sto aspettando che i tifosi mi chiedano scusa, fino adesso avevo ragione su tutto quello che ho detto“.

(Sport Italia)