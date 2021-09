Raiola: “Gli agenti non sono il male del calcio. Se compri una Roll Royce e non va…”

Il noto agente ha parlato di alcuni suoi assistiti ai microfoni di RaiSport ma ha risposto anche a chi dice che i procuratori comandano nel calcio

Il procuratore parlato anche di Donnarumma ("Mi spiace come è stato trattato.Lui ha fatto una scelta di vita, non c'è stato nessun tradimento. Poteva andare via 4 anni fa e non l’ha fatto") e gli hanno chiesto di Romagnoli ("Potrebbe giocare con De Ligt nella Juve, ma anche lui ha diverse offerte"), su Ibrahimovic ha detto che quando smetterà farà il dirigente.

Infine ha parlato in generale del suo lavoro: «Gli agenti non sono il male del calcio come qualcuno sostiene. Se compri una Rolls Royce e non va, il problema non è l’autista. Se i proprietari dei club non sanno gestire i club il problema non siamo noi agenti. Ma anche qui io sono pronto a sedermi intorno a un tavolo e discutere. Mondiale ogni due anni? La FIFA si crede proprietaria del calcio ma non possiede alcun giocatore. E’ un organo che produce solo polemiche e andrebbe totalmente cambiato».