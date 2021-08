Raiola, viaggio infruttuoso in Inghilterra: l’ipotesi Everton non scalda de Vrij

L'agente del difensore olandese ha sondato il mercato della Premier, ma le risposte non sono state quelle attese

Il viaggio in Inghilterra di Mino Raiola in cerca di potenziali acquirenti per Stefan de Vrij non ha portato i risultati da lui auspicati: nessuna offerta concreta da parte dei top club, con l'Everton unico a mostrare interesse. Un ipotesi che, come scrive Tuttosport, non scalda particolarmente il difensore olandese dell'Inter: "In tempi di pandemia, non è semplice trovare club in grado di fare offerte degne di tal nome per i gioielli nerazzurri. Mino Raiola, tanto per fare un esempio, ha scandagliato il mercato inglese con l'obiettivo di trovare estimatori per Stefan De Vrij senza cavarci granché, ovvero un timido abboccamento dell'Everton (destinazione che evidentemente non infiamma le fantasie dell'interessato). L'impasse della trattativa tra Atalanta e Tottenham per Romero potrebbe aprire nuovi scenari, però anche questo discorso è ancora in divenire".