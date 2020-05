Rakitic: “Futuro? Voglio rispettare il contratto col Barcellona. Se non potrà succedere…”

Dopo le voci su una possibile rottura totale con il Barcellona, Ivan Rakitic ha chiarito la situazione ai microfoni di Sky Deutschland: “Le voci sul mio futuro? Ci sono abituato. Sono al Barcellona da sei anni e sono sei anni che le sento. Cerco sempre di ricordarmi che il calcio non è solo uno sport ma qualcosina di più e alle volte conviene solo riderci su. La cosa più importante è che sto bene e che vado d’accordo con allenatore e società. Ho ancora un contratto (fino al 2021, ndr) e quando firmo un contratto, intendo sempre rispettarlo fino alla fine. Se poi questo non potrà succedere per una qualsivoglia ragione, ci siederemo insieme e ne parleremo. Ma al momento sono felicissimo al Barcellona“.

Il centrocampista croato si è espresso anche sulla ripresa degli allenamenti, per ora a livello individuale: “È stato il mio primo giorno all’aperto dopo due mesi in casa, ed è stata una sensazione divertente e un po’ strana guidare con i guanti, con la mascherina. È una situazione nuova per noi ma va rispettata. Voglio godermi il momento e farmi trovare pronto per giocare se e quando ci sarà consentito farlo“.