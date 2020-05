Sport – Rakitic-Barcellona ormai ai ferri corti. La Juve vicina, ma fonti del club…

C’è stato un momento in cui Rakitic era stato associato al mercato dell’Inter. Molti raccontavano che poteva essere una pedina di scambio per l’affare Lautaro. Il quotidiano sportivo Sport racconta che si è arrivati ad una rottura totale tra Rakitic e il Barça. Il club blaugrana vorrebbe cederlo alla fine di questa stagione, ma lui si sarebbe messo di traverso: sarebbe pronto ad arrivare a scadenza per poter scegliere da solo, quando sarà un parametro zero, la sua prossima destinazione. Lo stesso quotidiano scrive che la Juventus sarebbe vicina a convincere il croato, ma il Barça al momento frena. Ci sono diverse voci che parlano dell’intenzione del centrocampista di andare al Siviglia, la moglie è nata in quella città. Questo almeno è quello che dicono fonti vicine al club. Ma il Siviglia non vuole pagare il suo cartellino quindi è più facile che Rakitic lasci il Barca a gennaio del prossimo anno, quando ormai sarà andato in scadenza.

(Fonte: Sport.es)