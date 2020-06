Rakitic: “Lautaro-Barcellona? Bello vedere calciatori così forti accostati. Futuro? Voglio…”

In una lunga intervista a Tportal, Ivan Rakitic ha confermato la volontà di rimanere al Barcellona: “Nel calcio tutto accade molto velocemente e le cose cambiano in poco tempo. Con il virus sono cambiate tante cose. Con gli anni ho dimostrato quanto sia importante il calcio per me: voglio semplicemente essere felice e divertimi. E questo può accadere vincendo tanti altri trofei con il Barcellona“.

Il centrocampista croato ha parlato anche del possibile arrivo di Lautaro Martinez in blaugrana: “So quello che si legge sui giornali. È bello vedere che calciatori fantastici come Pjanic, Neymar e Lautaro siano accostati al Barcellona. Il club ha sulla lista dei possibili rinforzi sempre i migliori giocatori a disposizione per migliorare. Vediamo cosa accadrà“.