Ramazzotti: “Inter-Atalanta? Polemica Marotta rientrata: decidono le tv”

Le parole del giornalista: "Polemica Inter con Lega per la gara con l'Atalanta non posticipata? Sembra rientrata"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Ramazzotti, giornalista, ha parlato così della protesta di Beppe Marotta con la Lega per aver ufficializzato Inter-Atalanta sabato alle 20.45: "Polemica Inter con Lega per Inter-Atalanta non posticipata? Sembra rientrata, poi ormai la decisione è stata presa quindi Inter-Atalanta resta sabato sera. Le regole sono queste, decidono le tv, e saranno rispettate".