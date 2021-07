Ramirez: “Nandez-Inter? Abituato alle pressioni. Sa lottare per vincere sempre”

L'uruguaiano ormai ex Sampdoria ha parlato del possibile arrivo del suo connazionale in nerazzurro

Gaston Ramirez, uruguaiano ormai ex Sampdoria, è in attesa di una nuova squadra. Intanto, ai microfoni di TMW, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di Nandez e del suo possibile arrivo all'Inter: “È abituato alle pressioni. Viene da squadre come Penarol e Boca. Sa lottare e giocare per vincere tutte le partite di tutte le categorie”.