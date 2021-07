Ramos: “Amo le sfide. Chiellini e Bonucci sono eroi in Italia, noi invece…”

Il difensore sottolinea il trattamento non benevolo che spesso la stampa spagnola riserva ai grandi giocatori

"Passano gli anni e succede la stessa cosa. Abbiamo un problema come Paese, la filosofia non cambia. Guardo la Premier, a Bonucci e Chiellini, che sono eroi in Italia. L'ammirazione che proviamo con gli stranieri, non la proviamo per i nostri. È triste, ma è la realtà. Non solo io l'ho sofferto, anche altri giocatori hanno sofferto. Quando abbiamo le stelle qui non le valorizziamo. Dobbiamo ammirare di più le persone e invidiarle di meno".