Niente Roma per Sergio Ramos: il difensore è vicino al Psg

Secondo quotidiano As il difensore andaluso giocherà in Francia

Il futuro di Sergio Ramos sembra delinearsi e non ha le tinte giallorosse dei colori della Roma, ma quelle rossoazzurre del Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano spagnolo As, l'ormai ex capitano e bandiera del Real Madrid, dopo avere rifiutato i trasferimenti al Manchester United e al City, sarebbe in procinto di accettare l'offerta presentata da Al Khelaifi per giocare nel PSG.